وزيرة الهجرة تكشف عن تفاصيل فعاليات "مصر تستطيع بالتعليم"



وأضافت مكرم، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، وريهام الديب، أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" كانت مكملة لاتجاهات خطة التنمية في الدولة، لافتة إلى أن السيسى صرح أن 2019 عام التعليم ومن هنا جاء أهمية المؤتمر فى نسخته الرابعة.



وتابعت وزيرة الهجرة، أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عرض عليهم ما تحقق في مجال التعليم بمصر، لافتة إلى أن المؤتمر يشارك فيه 28 أستاذ وعالم وخبير من أنحاء العالم، مثل ألمانيا والولايات المتحدة، والسعودية، واليابان، وتم اختياراهم من قبل لجنة مشكلة من وزارات الهجرة والخارجية، والتعليم، والتعليم العالي.



وكشفت عن أنه لا يكون هناك اعتذارات عن الحضور من العلماء، ولكن يحدث العكس أن من حضروا في وقت سابق يريدون المشاركة من جديد، ولذلك تكون هناك جلسة "اسأل الخبراء"، مثل الدكتور فاروق الباز، وفيكتور رزق الله، وهشام العسكري، لكي يسألهم الحضور في مختلف المجالات السابقة لمؤتمر مصر تستطيع.



وأوضحت أن العلماء أعجبوا بما تقوم به الدولة، وتم عمل جلسة لوزير التعليم، وجلسة لوزير الإنتاج الحربي، وجلسة لوزيرة التخطيط التي عرضت خطة التنمية المستدامة، وغدا سيتم استكمال الجلسات، ومنها جلسة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.



كانت الوزيرة قد افتتحت أمس الإثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.



وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".



وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بالتواصل مع المصريين بالخارج بكافة شرائحهم، ومصر لديها الكثير من الخبرات والكفاءات والعلماء والاستفادة من خبراتهم.