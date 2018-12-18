محمد حجازي: النمسا ستكون شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لمصر



وأضاف حجازي، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، على التلفزيون المصري، أن حجم التبادل التجاري من المتوقع أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة.



وتابع أن النمسا مرشحة أن تكون شريك اقتصادي مهم بالنسبة إلى مصر، تستفيد من مصر أيضا، بعلاقاتها مع أفريقيا، أو علاقاتها وتعاقاتها التجارية مع الدول العربية والأوروبية أو الولايات المتحدة.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل، الأحد، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.



وكان في استقبال السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضا عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوى، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين لبحث أطر التعاون الثنائى خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمى، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تاريخ من العلاقات يربط بين مصر والنمسا، ولها أبعاد ثقافية، واقتصادية.