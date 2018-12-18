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عاجل.. المبعوث الأمريكي في سوريا يكشف حقيقة سعي بلاده للتخلص من الرئيس بشار الأسد

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 06:08 ص
عاجل.. المبعوث الأمريكي في سوريا يكشف حقيقة سعي بلاده للتخلص من الرئيس بشار الأسد
المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري
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أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، عدم سعي بلاده إلى "التخلص" من الرئيس بشار الأسد لكنّها بالمقابل لن تموّل إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغيّر نظامه "جوهرًيا".

وقال جيفري إنّ نظام الأسد يجب أن يوافق على "تسوية" إذ إنّه لم يحقّق انتصاراً تامّاً بعد سبع سنوات من الحرب في ظل وجود 100 ألف مسلّح مناهض لنظامه على الأراضي السورية.

وأضاف خلال مؤتمر في مركز "أتلانتيك كاونسل" للأبحاث في واشنطن "نريد أن نرى نظاماً مختلفاً جوهرياً، وأنا لا أتحدّث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلّص من الأسد".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنّ كلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بحسب تقديراته بين 300 و400 مليار دولار، جدّد التحذير الغربي المعتاد لدمشق ومفاده أنّ الدول الغربية لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام.
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