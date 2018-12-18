بث مباشر مشاهدة مباراة العين وريفر بليت عبر قناة beIN SPORTS

يواجه فريق العين الإماراتي ضيفه فريق ريفر بليت الأرجنتيني في مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 م.





ولم يعرف فريق العين طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق العين في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.





وينتظر فريق العين أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ريفر بليت، حيث يخوض فريق العين في المباراة الأولى آخر مبارياته في بطولة كأس العالم وذلك إما المباراة النهائية أو مباراة المركز الثالث والرابع.





وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق العين ضيفه فريق الإمارات في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق العين مضيفه فريق الظفرة في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق العين وبين ضيفه فريق النصر في البطولة ذاتها.





أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق ريفر بليت طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الأرجنتيني، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ريفر بليت إلى الخسارة في مباراتين فقط أيضاً، كما سقط فريق ريفر بليت في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





ويحتل فريق العين في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريفر بليت في الوقت الحالي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني مع امتلاكه في رصيده 19 نقطة.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق العين مع ضيفه فريق ريفر بليت عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب، وذلك في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 19:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.







