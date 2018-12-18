محمد فاروق: عقوبة ناصر ماهر بسبب الخماسي تم تضخيمها

أكد محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، أن عقوبة ناصر ماهر نجم المارد الأحمر، بعدما شارك في مباراة الخماسي، تم تضخيمها بشكل كبير.





وقال "فاروق" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حزنت لوجود ناصر ماهر على الدكة مؤخرًا، الأمور تم تضخيمها بشكل كبير بعد مشاركته في مباراة للكرة الخماسية".





وأكمل: "ناصر كان يستحق العقاب لكن ليس بهذه المدة الكبيرة، لكني أتوقع أن يتألق بشكل كبير في المرحلة المقبلة".





محمد فاروق يفسر تصريحاته بشأن اندثار جماهير الزمالك





فسر محمد فاروق تصريحاته بشأن اندثار جماهير الزمالك، بسبب نتائج الفريق السيئة خلال السنوات الأخيرة.





وأكمل: "إن تصريحه كان المقصود منه التحذير نظرًا لأهمية وجود منافسة في الدوري، مشيرًا إلى أن ظهور الزمالك بشكل مميز يعد نجاح للنادي الأهلي".





وتابع أنه لا يخشى على الأهلي من نفس الأمر لأن الفريق الأحمر لديه ثوابت وهو عبارة عن مؤسسة مهما اهتزت لا تنهار إطلاقًا.





محمد فاروق: تدريبات "بونفرير" تسببت في إصابة لاعبين في الأهلي





أكد محمد فاروق، أن الهولندي بونفرير المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كان يصمم على بعض التدريبات التي تؤدي لإصابة اللاعبين.





وأردف: "إنه لم يكن هناك "كيميا" بين بونفرير ولاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يصمم على بعض التدريبات حتى لو لم يحتملها اللاعبون".





وواصل أن الأهلي رغم خسارة الدوري هذا الموسم في آخر مباراة أمام إنبي، إلا أنه نجح في الفوز بكأس مصر تحت قيادة فتحي مبروك.



