مدرب ريفر بليت: سنفرض أسلوبنا على العين

يرى مدرب فريق ريفر بليت، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن "فريق العين يستحق بالفعل التواجد في دور الثمانية بعد العطاء الكبير الذي قدمه حتى الآن في بطولة كأس العالم للأندية"، مشيراً إلى أنه شاهد الفريق الإماراتي في مباراتين وهو جدير بالتواجد في هذه المكانة من البطولة.





وقال مارسيلو في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين قبل مباراة غداً الثلاثاء ضد العين في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري: "المنافس الإماراتي فريق خطير من خلال ما شاهدته، وتحديداً خط هجومه القوي والمنظم وصاحب الانطلاقات الجيدة من طرفي وعمق الملعب".





وأضاف: "سيتم وضع الخطة المناسبة للمباراة وفريقي سيكون على أعلى درجة من الاستعداد والتركيز تجنباً لحدوث أي مفاجأت، وفي نفس الوقت نسعى إلى فرض أسلوبنا واستغلال الفرصة التي أتاحت لنا مشاركتنا في هذه البطولة".





وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى الكثير من الأمور في المؤتمر الصحافي وطموحات فريقه في هذه النسخة قائلاً: "حماس اللاعبين في قمته وهدفنا الوصول للمباراة النهائية، ليس هذا فحسب بل نخطط للعودة إلى بلادنا باللقب العالمي، وهو حق مشروع بالطبع أمام الجميع، ونعلم تماماً قوة المباراة وليس كما يحاول البعض تصويرها بأنها مواجهة سهلة".





وعاد مدرب ريفربليت للتحدث عن مباراة فريقه ضد بوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادروس قائلاً: "نعيش في الوقت الراهن لحظات تاريخية اعتبرها امتداداً للحظات التاريخية التي حققنا فيها كأس ليبيرتادروس بالفوز على بوكا جونيورز وعلينا الاستمرار في كتابة تاريخ لهذا الجيل من اللاعبين وايضا لتعويض خسارة نهائي مونديال الأندية عام 2015 أمام برشلونة الأسباني".