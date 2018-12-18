"ممالك النار".. تعرف على أضخم إنتاج درامي عربي في 2019

في إنتاج هو الأضخم من نوعه في المنطقة العربية، تقدم عحدةى شركات الانتاج مسلسلا تاريخيا يحمل عنوان "ممالك النار" من إخراج البريطاني بيتر ويبر، وهو مخرج أفلام شهيرة مثل Girls with a Pearl Earning Hannibal Rising وEmperor.





كما يضم فريق عمل المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والماكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم لويجي ماركيوني الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل جوزيبي تورناتوري وريدلي سكوت.





المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا.





ويوثق المسلسل درامياً الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر، مسلطًا الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية بالأحداث، كاشفًا العديد من الحقائق حول هذه الحقبة.



وسيكون المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية على مستوى العالم في عام 2019 حيث تم تصميم وإنتاج العمل ليتناسب مع تطورات الدراما العالمية التي تتميز بالمؤثرات البصرية المبهرة، والمعارك الضخمة، والقصص المتشابكة والشخصيات المركبة، حيث تسعى جينوميديا لتقديم الدراما العربية للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، بالمعايير العالمية التي فرضتها المنصات الرقمية الجديدة.

وسيتم الإعلان لاحقا عن المنصة التي سيبث من خلالها المسلسل.



