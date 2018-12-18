محمد فاروق: أخشى على وليد أزارو من جماهير الأهلي

يرى محمد فاروق نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، كان لديه مجموعة لاعبين على مستوى عال جدًا.





قال فاروق في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حسام البدري كان يملك مجموعة لاعبين تشبه جيل محمد أبو تريكة ومحمد بركات.





وتابع أن أبرز العناصر المميزة في ولاية البدري هم جونيور أجايي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وغيرهم، مشيرًا إلى أن الفريق كان يزيد قوة بضم العناصر المميزة باستمرار في تلك الفترة.





أكد محمد فاروق أنه يخشى عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الحمر، إلى آفة إهدار الفرص التي عانى منها في بداياته مع أبناء مختار التتش.





قال فاروق، إن أزارو أهدار العديد من الفرص خلال لقاء الأهلي والنجوم أمس ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر للدوري.





وتابع أن جماهير الأهلي لاترحم أحد ولا تقبل إلا الفوز دائمًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يحاول الخروج من فترة انعدام الوزن التي تعرض لها مؤخرًا بأقل الخسائر.





محمد فاروق: كريم نيدفيد مستقبل الأهلي





أشاد محمد فاروق، بمستوى كريم نيدفيد لاعب الأحمر، خاصة بعد اداؤه خلال الفترة الأخيرة





وقال: " نيدفيد لاعب مميز، سبق وان تعاملت معه عندما كان بقطاع الناشئين، ووظفته فى مركز رأس الحربة





وأردف : لم يكن هناك تواصل مميز بينه وبين الجماهير، حاليا يقدم مستويات مميزة مع الاهلي، واتوقع انه سيكون مستقبل الفريق.



