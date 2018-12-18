موعد مباراة العين الإماراتي وريفربليت بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي نادي العين الإماراتي المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري حسين الشحات ضد نادي ريفيربليت الأرجنتيني، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية.





وسيقام اللقاء في الساعة 6:30 مساءً، وسيذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس علي قناة بين سبورت الأولي الرياضية، وسيعلق علي المباراة سوار الذهب.





ونجح نادي العين في الوصول لهذا الدور بعد الفوز علي نادي ويلنجتون النيوزلندي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز أمام نادي الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-0 في الدور الماضي.





بينما تعد هذة المباراة هي الأولي لنادي ريفيربليت الأرجنتيني في البطولة، حيث حقق الفريق بطولة كأس الليبرتادوريس علي حساب غريمه نادي بوكا جونيورز.





ويسعي الفريقان إلي الصعود لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، خاصة نادي العين الإماراتي والتي تلعب البطولة علي ملعبه ووسط جماهيره.





كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة العين الإماراتي وريفربليت الأرجنتيني في بطولة كأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.



