موعد مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:20 ص
أحمد عصام
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يلتقي نادي الترجي الرياضي التونسي ضد نادي جوادالاخارا المكسيكي، ضمن منافسات المركز الخامس والسادس من بطولة كأس العالم للأندية في ابوظبي.
وسيقام اللقاء في الساعة 3:30 مساءً، وسيذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس علي قناة بين سبورت الأولي الرياضية، وسيعلق علي المباراة احمد البلوشي.
وفشل نادي الترجي التونسي في الوصول إلي الدور النصف نهائي بعد خسارته الكبيرة أمام نادي العين الإماراتي بنتيجة 3-0، بينما انهزم نادي جوادالاخارا أمام نادي كاشيما الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويسعي الفريقان للحصول علي المركز الخامس، وتحقيق انتصار ببطولة كأس العالم للأندية، وتقديم مباراة جيدة بعد الأداء المخيب من الناديين في المباراة الأولي.
كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الترجي الرياضي التونسي وجوادالاخارا المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.
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