283 مليون دولار.. دخل أغلى كتّاب العالم في 2018!
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:08 ص
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وضع خبراء مجلة فوربس قائمة تضم أعلى الكتّاب دخلا في العالم، حيث بلغ مجموع أجورهم لهذا العام 283 مليون دولار.
وتصدر القائمة التي ضمت 11 كاتبا، المؤلف جيمس باترسون، الذي ولد في أمريكا عام 1947، وهو أحد أفضل الكتاب في العالم، وتعد مؤلفاته الأكثر مبيعا. ألف العديد من السلاسل المشهورة في العقد الماضي كـ "نادي قتل النساء" وروايتي "أليكس كروس" و"الجولة القصوى".
وحصل باترسون على دخل بلغ 86 مليون دولار من مبيعات هذا العام فقط.
واحتلت المركز الثاني الكاتبة الأعلى دخلا في العام الماضي، جوان رولينغ. ولدت الكاتبة عام 1965 في بريطانيا، وهي روائية وكاتبة سيناريو ومنتجة أفلام.
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