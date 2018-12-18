أسينسيو يغادر تدريب الريال في أبوظبي.. وعودة بيل وبنزيما

أكمل ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، تدريبه الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعداداً لبداية حملة الدفاع عن لقبه في مونديال الأندية، الأربعاء المقبل، أمام كاشيما آنتلرز الياباني.





وشهد التدريب الذي أقيم داخل منشآت جامعة نيويورك سيتي، مغادرة الجناح الشاب مارك أسونسيو بعد دقائق من بدايته، إثر شعوره بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، بينما عاد الثنائي الويلزي جاريث بيل، والفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة بشكل طبيعي بعد تعرضهما لإصابة في الكاحل خلال مباراة سسكا موسكو في دوري الأبطال.





كما شارك الثنائي كاسيميرو وسرجيو ريغيلون في التدريب بصورة طبيعية ليتأكد شفائهما من إصابتيهما، ويصبحان تحت إمرة الأرجنتيني سانتياغو سولاري.





ويستهل الميرينغي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة التي هيمن عليها آخر نسختين من نصف النهائي أمام كاشيما آنتلرز على ملعب مدينة زايد الرياضية.





وتعد هذه المباراة تكرارا لسيناريو نهائي نسخة 2016 الذي حسمه الفريق المدريدي بصعوبة (4-2) بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.



