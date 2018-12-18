محافظ بورسعيد ينفي تحمل الشرط الجزائي لمدرب المصري

نفى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ما تردد حول تحمله أو تحمل فريق المصري البورسعيدي، قيمة الشرط الجزائي لـ"إيهاب جلال" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مع فريقه السابق أهلي طرابلس الليبي.





وأكد الغضبان، على أن المدير الفني أنهى كل أموره الشخصية في ليبيا، ولم يتحمل أحد بمجلس المصري قيمة شرطه الجزائي، وأن كل ما يدار في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.





وكان جلال، فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي، ودفع 100 ألف دولار شرط جزائي، من أجل تولي المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي، بالمرحلة المقبلة.





وأقال مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، مصطفى يونس المدير الفني السابق من منصبه وجهازه الفني، بسبب سوء النتائج خلال المرحلة الماضية سواء محليًا أو إفريقيًا.





وقرر جلال، خوض معسكرًا بالإسماعيلية مع فريقه فور تعينه بداية من أمس، من أجل الابتعاد بالفريق عن أزمات الأعضاء والإدارة مؤخرًا، والتركيز من أجل المرور للدو الثاني من بطولة إفريقيا.





وحرص اللواء عادل الغضبان، على زيارة معسكر الفريق المقام حاليًا بالإسماعيلية، والشد من أزر المدير الفني واللاعبين، ومطالبتهم بضرورة عودة الإنتصارات، مع العودة بفوز ثمين على ساليتاس البوركيني، والصعود للدور الثاني من كأس الكونفدرالية.





وتلقى المصري البورسعيدي، هزيمة قاسية أمام ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد الجمعة الماضية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، على أن تقام مباراة العودة في بوركينا فاسو يوم السبت المقبل، في إياب نفس الدور من البطولة.



