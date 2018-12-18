مفاجأة.. فريق من الدرجة السادسة يبلغ دور الـ32 لكأس الجزائر

وصل نادي مولودية بازر سكرة، الذي ينشط في الدرجة السادسة لدور الـ32 من كأس الجزائر؛ إثر تغلبه على ضيفه شباب بني ثور، بركلات الترجيح (5-3) اليوم الاثنين، في افتتاح مباريات الدور الأول.





وانتهت المباراة بالتعادل (2-2) بعد الوقت الإضافي.





وفي بقية المباريات التي لعبت اليوم، تأهل جمعية عين مليلة للدور التالي بشق الأنفس بفوزه على مولودية البيض الذي يلعب في الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل (1-1).





وبلغ الدور 32 أيضًا، اتحاد الحراش بفوزه على غير عبادلة بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة تخطى شباب حي موسى مضيفه حمراء عنابة.





كما تأهلت فرق أمل بوسعادة، واتحاد خنشلة ومولودية الرويسات على حساب أولمبي بومهرة، واتحاد حمام الشلالة، وشبيبة تيارت على الترتيب، وحسم شبيبة بجاية القمة التي جمعته بشبيبة سكيكدة بنتيجة (2-1).



