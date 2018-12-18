راموس: رحيل رونالدو لم يؤثر على ريال مدريد

يرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الملكي، بعد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، لن يؤثر على أداء الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.





ويُعد رونالدو الهداف التاريخي للبطولة، برصيد 7 أهداف.





ويخوض الملكي مباراته الأولى ضد كاشيما أنتلرز الياباني، الأربعاء المقبل، بالدور نصف النهائي.





وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "غياب رونالدو؟ أعتقد أنه في أرض الملعب لن يكون هناك فرق كبير، رغم أن رونالدو كان لاعبا حاسما بالنسبة لنا".





وأضاف: "سننافس بنفس الفلسفة التي يتبعها النادي دائمًا وهي الفوز".





واختتم: "لدينا ذكريات جيدة عن هذه المسابقة، وهي بطولة قصيرة ولا يوجد أي مجال للخطأ، فنحن نلعب نصف النهائي ثم النهائي، ونريد أن نعود للوطن بالكأس".





تعرف على هدافي ريال مدريد في كأس العالم للأندية أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، إلى هدافي النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل كلا من جاريث بيل، كريم بنزيما، سيرخيو راموس وفرانشيسكو إيسكو الأهداف في المسابقة.

ويخوض ريال مدريد يوم الاربعاء المباراة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ضد كاشيما انتلرز، على أرضية ستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويتطلع للبلانكوس للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي وللمرة الرابعة في خمسة مواسم.

وفي كأس العالم للأندية التي توج فيها الفريق الأبيض باللقب (2014، 2016 و2017)، وقد سجل أربعة لاعبين في الفريق الأهداف، حيث أحرز بيل، بنزيما، سيرخيو راموس وإيسكو تسعة أهداف في المسابق، وقد سجل الويلزي والفرنسي ثلاثة أهداف كل منهما، فيما سجل الكابتن هدفين وسجل ايسكو الهدف المتبقي.



