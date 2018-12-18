أمل بشوشة: هذه علاقتي بالدولار.. ولا أتقن الطبخ اللبناني





تحدثت الممثلة، أمل بشوشة، عن جديدها الفني وعن حياتها الخاصة وأوقات الفراغ وعلاقتها بالأكل اللبناني.





وقالت بشوشة إنها انتهت من تصوير مسلسل "دولار" مع نخبة من الممثلين، ووصفت هذا العمل بأنه "جديد" من حيث التركيبة والتجربة، إذ تجسد دور فتاة تدعى زينة والدور لا يشبهها.





وقالت أمل إنها تمثّل للمرة الأولى مع عادل كرم، كما أن قصة المسلسل مختلفة، فهذه العوامل مجتمعة شجعتها على المشاركة وهي سعيدة بخوض هذه التجربة، وأضافت: "حين تشاهدون المسلسل، سيكتشف المشاهد ما هو الجديد الذي أعنيه في كلامي" .





وقالت أمل إنها لا تجسد شخصية كوميدية لكن "الموقف" في المسلسل سيكون كوميديًا وسيفرض نفسه ويكون طريفاً.





وأكدت بشوشة أنها تعشق الكوميديا وهي صعبة، فأهمّ النجوم العرب والعالميين ينتمون للمدرسة الكوميدية، إذ إنه من السهل أن تجعل شخصاً يبكي لكن من الصعب أن تجعله يضحك.





وقالت أيضاً إنه لا مانع لديها من أن تشارك في أي عمل درامي عربي مشترك حتى لو كان خليجياً، المهم أن يناسبها الدور الموكل إليها مهما كانت الدراما حينها، فالذي يغريها هو طبيعة النص والشخصية التي ستلعب دورها.





وأشارت أمل إلى أن مسلسل "الأخوة" حقق لها انتشارًا عربيًا وخليجيًا.





وعن حياتها قالت أمل إنها تعيش حياة بسيطة وعادية وتنضج كل سنة "وكلما زاد النضج زادت المسؤوليات"، كما أنها تحاول أن تخلق توازناً بين عملها وعائلتها وأن تكون "ست بيت ماهرة".





أما في أوقات فراغها من العمل فتكون غالباً في المنزل فهي "بيتوتية"، تهوى السفر من وقت لآخر والجلوس مع صديقاتها "جلسات نسائية" وبرفقة أولادهن.





وباتت أمل بشوشة الجزائرية تعرف معظم الوجبات اللبنانية، كونها متزوجة من رجل لبناني لكنها لا تعرف أن تطبخ كل هذه الوجبات.







