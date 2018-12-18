رئيس سموحة: ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر وسنتعاقد مع لاعب مفاجأة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ياسر إبراهيم لاعب الفريق السكندري يعد من أفضل مدافي الدوري المصري على الاطلاق في الفترة الحالية.





وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ياسر إبراهيم أفضل مدافع في مصر، نعاني في الدوري من نقص في هذا المركز".





وأضاف: "ياسر لاعب مميز وطويل ويسجل أهداف ويسدد جيدًا ولعب للمنتخب في مراحله المختلفة".





وأضاف رئيس سموحة: "اتعجب من عدم استدعاء المنتخب المصري لياسر ابراهيم في الفترة الماضية، هو ومحمود علاء أفضل ثنائي قلب دفاع في مصر".





رئيس سموحة: سنضم لاعب مصري محترف لا يعلمه أحد





وأكد رئيس الفريق السكندري أن ناديه سيتعاقد مع صفقات قوية ومن العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة من أجل سد العجز الذي يعاني منه الفريق في بعض المراكز.





وواصل: "نقترب من ضم ثنائي مميز في انتقالات يناير، من الوارد أن يكون من بينهم أفريقي أو لا".





واختتم:"قد يكون من بين هذا الثنائي لاعب مصري مفاجأة ومحترف في الخارج لا يعرفه أحد، تمنه بملايين ولكن هنجيبه ببلاش".





سموحة يقطع الطريق على الزمالك ويجدد تعاقده مع ياسر إبراهيم

نجح مسؤولو نادي سموحة السكندري برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على توقيع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، لتجديد تعاقده مع النادي بالمرحلة المقبلة.

وتأتي خطوة الإدارة بتجديد عقد اللاعب، من أجل تأمينه وعدم الرحيل بشكل مجاني بسبب إغراءات الأندية والتي ترغب في الحصول على خدماته بالانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب، على عقود تجديده لمدة موسمين بعدما كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وإغلاق الباب حول رحيله نهاية العام الحالي.

ويعتبر إبراهيم، واحدًا من أعمدة الفريق وأهمها، والتي يتهافت عليها الأندية للحصول على خدماته، ويعد أبرزها داخليًا الأهلي والزمالك، وخارجيًا نادي أحد السعودي والذي يسعى للتعاقد معه.







