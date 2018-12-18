السينما المصرية تستعد لاستقبال نجمة شهيرة بعد غيابها 18 عاما

وكشف المنتج المصري، محمد مختار، عن أنه يحضر حاليا لتقديم فيلم سينمائي مع نادية الجندي، مستوحى من ملفات المخابرات المصرية.

قررت الممثلة المصرية، نادية الجندي، أن تعود لبطولة أفلام الجاسوسية، بعد غياب طويل، والتي كانت من أسباب شهرتها ونجوميتها في العالم العربي.

وأكد مختار في لقاء له أول أمس الأحد، على فضائية "دي إم سي" المصرية، أن "أفلام المخابرات دائما ما تنال إعجاب واستحسان الجمهور المصري، لحبهم لبلادهم، ورغبتهم في مشاهدة انتصاراتهم الدائمة، سواء في الكرة أو في السياسة".

ويشهد الفيلم الجديد، على عودة نادية الجندي لشاشة السينما، بعد غياب 18 عاما، وكذلك على عودة التعاون الفني بينها وبين زوجها السابق، محمد مختار.





يذكر أن محمد مختار كان زوج نادية الجندي، وأنتج 8 أفلام سينمائية، كانت كلها من بطولتها، وأولها في سنة 1980 وآخرها "الرغبة" من إنتاج 2000.





وتعتبر نادية الجندي من أشهر الممثلين الذين جسدوا دور البطولة في أفلام الجاسوسية بالسينما المصرية، إذ قدمت أفلام "حكمت فهمي" و"مهمة في تل أبيب" و"48 ساعة في إسرائيل".





وتزوج محمد مختار بعد انفصاله عن نادية الجندي، من الممثلة المصرية، رانيا يوسف، واللذان انفصلا في عام 2011.



