الجبلاية تفوض أبوريدة لإنهاء أزمة ملابس المنتخب

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تفويض هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، لإنهاء أزمة ملابس الفراعنة قبل بداية العام الجديد.





وكانت الشركة المنتجة لملابس المنتخب الوطني، قررت فسخ تعاقدها مع مسؤولو الجبلاية، بسبب تراجع مستوى الفراعنة تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، خلال نهائيات كأس العالم الماضية.





ومن المقرر أن يبدأ أبوريدة، في مخاطبة عدد من الشركات المنتجة للملابس عقب عودته من الإمارات، والمتواجد بها من أجل حضور نهائي كأس العالم للأندية.





ومن المنتظر أن يظهر المنتخب الوطني، بزيه الرسمي الجديد بداية مارس المقبل، وقبل مباراة النيجر بالتصفيات الإفريقية.





ويستعد المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.





ويرغب أبوريدة، في إنهاء أزمة الملابس بشكل سريع قبل نهائيات الإمم الإفريقية والتي تنافس عليها مصر مع جنوب إفريقيا، لاستصافتها خلال شهر يونيو المقبل.





مصر تنافس جنوب إفريقيا لاستضافة أمم إفريقيا 2019





وأعلن الاتحاد المصري، في وقت سابق عن التقدم بأوراق ترشحه لاستضافة البطولة بدلًا من الكاميرون، وإنسحاب المغرب، بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة والتي أرسلت التعهد الحكومي للكاف.





وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" برئاسة أحمد أحمد، أعلن سحب تنظيم بطولة الإمم الإفريقية من الكاميرون، بسبب عدم الإنتهاء من البنية التحتية وإقامة الفنادق التي ستمكث فيها المنتخبات الشماركة طوال البطولة، على أن تستضيف بطولة عام 2021، بدلًا من ساحل العاج.





ومن المنتظر أن يُعلن مجلس المكتب التنفيذي للكاف، البلد المستضيف للبطولة، يوم 9 يناير المقبل، وعلى هامش اجتماعات اللجنة وتوزيع جوائز الكاف، والتي ستقام بالعاصمة السنغالية داكار يوم 8 من الشهر المقبل.