رسميا.. إبراهيموفيتش يصدم إنتر ويعلن تجديد تعاقده مع لوس أنجلوس

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، استمرار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مع الفريق في الموسم المقبل.





ونقل موقع "RMC" الفرنسي، عن تقارير صحفية أمريكية، أن إبراهيموفيتش قرر البقاء لعام إضافي مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، ليرد على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ميلان الإيطالي في الميركاتو الشتوي.





وسينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي، في 31 ديسمبر/كانون أول 2019.





وانضم صاحب الـ37 عاما للوس أنجلوس جالاكسي في عام 2018، وشارك معهم في 27 مباراة، وسجل 22 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى.





وكان ليوناردو، المدير الرياضي لميلان الإيطالي، صرح مؤخرًا بأن ناديه فشل في إقناع اللاعب بالعودة إلى الروسونيري من جديد.





وأعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي، الشهر الماضي، الاستغناء عن 7 من لاعبيه دفعة واحدة، فيما احتفظ بنجميه البارزين، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والمكسيكي جيوفاني دوس سانتوس.





