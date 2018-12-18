لعشاق المصارعة.. نتائج عرض "تي أل سي"
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:11 ص
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بدأ البث التلفزيوني لعرض تي أل سي 2018 بمشاهد وأحاديث لنجوم المصارعة الذين وجهوا تحذيرات لخصومهم في عروض الرو وسماكداون الأخيرة.
النزال الأول: نهائي عرض التحدي المختلط
فريق ار تروث وكارميلا -يهزم- فريق جيندر مهال وفوكس
النزال الثاني: بطولة زوجي سماكداون
فريق شيمس وسيزارو -يهزم- فريقي الأوسوز ونيوداي
النزال الثالث
برون سترومان -يهزم- بارون كوربين
النزال الرابع: طاولات
نــتـــالــيــا -تهزم- روبي رويت
النزال الخامس
فين بالور -يهزم- درو ماكنتير
النزال السادس: كراسي حديدية
ري مستريو -يهزم- راندي أورتن
النزال السابع: بطولة سيدات الرو
روندا راوزي -تهزم- نايا جاكس
النزال الثامن: بطولة WWE
دانيال براين -يهزم- أي جي ستايز
النزال التاسع: بطولة القارّات
دين أمبروز -يهزم- سيث رولينز
النزال العاشر كراسي سلالم طاولات: بطولة سيدات سماكداون
آسكا -تهزم- تشارلوت فلير وبيكي لينش
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