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لعشاق المصارعة.. نتائج عرض "تي أل سي"

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:11 ص
لعشاق المصارعة.. نتائج عرض تي أل سي
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بدأ البث التلفزيوني لعرض تي أل سي 2018 بمشاهد وأحاديث لنجوم المصارعة الذين وجهوا تحذيرات لخصومهم في عروض الرو وسماكداون الأخيرة.

النزال الأول: نهائي عرض التحدي المختلط
فريق ار تروث وكارميلا -يهزم- فريق جيندر مهال وفوكس

النزال الثاني: بطولة زوجي سماكداون
فريق شيمس وسيزارو -يهزم- فريقي الأوسوز ونيوداي

النزال الثالث
برون سترومان -يهزم- بارون كوربين

النزال الرابع: طاولات
نــتـــالــيــا -تهزم- روبي رويت

النزال الخامس
فين بالور -يهزم- درو ماكنتير

النزال السادس: كراسي حديدية
ري مستريو -يهزم- راندي أورتن


النزال السابع: بطولة سيدات الرو
روندا راوزي -تهزم- نايا جاكس

النزال الثامن: بطولة WWE
دانيال براين -يهزم- أي جي ستايز

النزال التاسع: بطولة القارّات
دين أمبروز -يهزم- سيث رولينز

النزال العاشر كراسي سلالم طاولات: بطولة سيدات سماكداون
 آسكا -تهزم- تشارلوت فلير وبيكي لينش

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