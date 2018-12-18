ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

١٠ معلومات عن نيللي كريم في عيد ميلادها

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 01:57 ص
١٠ معلومات عن نيللي كريم في عيد ميلادها
طباعة
Advertisements
شيماء عطية
 
Advertisements

تحتفل الفنانة نيللي كريم، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الرابع والأربعين.


وفي السطور التالية يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت نيللي في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٧٤، بالإسكندرية.


٢- والدها مصري، بينما والدتها روسية الجنسية.


٣- عاشت لفترة في روسيا، ثم عادت لمصر عام 1991، والتحقت بدار الأوبرا المصرية، كراقصة بالية.


٤- ظهرت لأول مرة من خلال المسلسل الرمضاني "ألف ليلة وليلة" عام ١٩٩٥.


٥- قدمت فوازير رمضان في عام ١٩٩٩.


٦- اختارتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للمشاركة كوجه جديد في مسلسلها "وجه القمر" في عام ٢٠٠٠.


٧- في أول ظهور لها في السينما، لعبت دور البطولة أمام عامر منيب في فيلم "سحر العيون" عام ٢٠٠٢.


٨- قدمت العديد من الأفلام، أشهرها: "غبي منه فيه"، و"آخر الدنيا"، و"الرجل الغامض بسلامته، و"بشتري راجل".


٩- اشتهرت بلعب الأدوار الكئيبة في مسلسلات رمضان بدءًا من "ذات" مرورًا ب"سجن النسا"، و"تحت السيطرة"، و"لأعلى سعر"، وصولًا ل"اختفاء" في الموسم الرمضاني السابق.


١٠- تزوجت مرتين، الأولى في تسعينات القرن الماضي، حيث أنجبت "كريم" و"يوسف"، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا في عام ٢٠٠٤، وأنجبت منه "سيليا"، و"كندة"، ثم أعلنا انفصالهما في عام ٢٠١٥.




المزيد عن: نيللي كريم نجوم الفن مصر مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي