١٠ معلومات عن نيللي كريم في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة نيللي كريم، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الرابع والأربعين.

وفي السطور التالية يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت نيللي في الثامن عشر من ديسمبر ١٩٧٤، بالإسكندرية.





٢- والدها مصري، بينما والدتها روسية الجنسية.





٣- عاشت لفترة في روسيا، ثم عادت لمصر عام 1991، والتحقت بدار الأوبرا المصرية، كراقصة بالية.





٤- ظهرت لأول مرة من خلال المسلسل الرمضاني "ألف ليلة وليلة" عام ١٩٩٥.





٥- قدمت فوازير رمضان في عام ١٩٩٩.





٦- اختارتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة للمشاركة كوجه جديد في مسلسلها "وجه القمر" في عام ٢٠٠٠.





٧- في أول ظهور لها في السينما، لعبت دور البطولة أمام عامر منيب في فيلم "سحر العيون" عام ٢٠٠٢.





٨- قدمت العديد من الأفلام، أشهرها: "غبي منه فيه"، و"آخر الدنيا"، و"الرجل الغامض بسلامته، و"بشتري راجل".





٩- اشتهرت بلعب الأدوار الكئيبة في مسلسلات رمضان بدءًا من "ذات" مرورًا ب"سجن النسا"، و"تحت السيطرة"، و"لأعلى سعر"، وصولًا ل"اختفاء" في الموسم الرمضاني السابق.





١٠- تزوجت مرتين، الأولى في تسعينات القرن الماضي، حيث أنجبت "كريم" و"يوسف"، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبوالنجا في عام ٢٠٠٤، وأنجبت منه "سيليا"، و"كندة"، ثم أعلنا انفصالهما في عام ٢٠١٥.











