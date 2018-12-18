رسالة نارية من محسن صالح لمدرب الأهلي الجديد

أكد محسن صالح مدرب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق أن الأورجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سوف يعاني مع لاعبي المارد الأحمر في الفترة القادمة.





وكتب محسن صالح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جرت العادة مع قدوم مدرب جديد أن يُظهراللاعبون أفضل مالديهم، ليحوزوا إعجابه ورضااااه".





وأضاف: "ولكن ما شاهده اليوم مدرب الأهلي الجديد مارتن لاسارتي، سيجعله يقول آااه.. المهمة أشبه ببداية فترة إعداد لاعبون عائدون من إصابة في حاجة إلى تجهيز، ولاعبون في حاجة إلى تقييم، ولاعبون جدد في حاجة إلى تجانس".





الأهلي يهزم النجوم بهدفين ولاسارتي يتابع اللقاء من المدرجات





نجح الأهلي في تحقيق الفوز على النجوم بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الدوري العام.





أحرز هدفي الأهلي مروان محسن بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول، ومؤمن زكريا قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى النقطة رقم ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.





وحافظ فريق الزمالك على صدارته لترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة في المركز الأخير.





وشهدت المباراة تواجد المدرب الأوروجوياني الجديد مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للمارد الأحمر لمتابعة الفريق قبل أن يتولى المهمة رسميا للفريق بعد لقاء الإياب أمام جيما الإثبوبي