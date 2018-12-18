رسميا.. بورديسو مديرا رياضيا لبوكا جونيورز

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تعيين نيكولاس بورديسو، الذي أسدل الستار على مسيرته منذ شهرين، كمدير رياضي جديد للنادي، بالإضافة للاعب الفريق السابق أنيبال ماتيان، في منصب السكرتير الرياضي.





ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نيكولاس بورديسو وقع على العقود مع رئيس النادي دانييل أنجيليسي، وبات المدير الرياضي الجديد لبوكا. كما أن أنيبال ماتيان سيكون السكرتير الرياضي الجديد. مرحبًا بكما في بيتكما!".





وشارك بورديسو، 37 عامًا، في 164 مباراة بقميص البوكا وحصد 7 ألقاب: لقبي المرحلة الافتتاحية "أبيرتورا" مرتين في 2000، و2003، وكوبا ليبرتادوريس 3 مرات أعوام "2000، 2001، 2003)، ولقبين في بطولة الإنتركونتيننتال (2000 و2003).





وحط المدافع الدولي السابق الرحال بالملاعب الإيطالية حيث لعب بقمصان إنتر ميلانو (فاز معه بـ9 ألقاب)، وروما، وجنوى، وأخيرًا تورينو.





وستكون المهمة الأولى لبورديسو داخل النادي هي اختيار المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل جييرمو باروس سكيلوتو الذي لم يجدد عقده بعد حسارة لقب كوبا ليبرتادوريس، أمام الغريم التقليدي ريفر بليت، الأسبوع الماضي (3-1) على ملعب (سانتياجو برنابيو).





ووفقًا للصحافة المحلية، هناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق، أبرزها المخضرم خوسيه بيكرمان، وأنطونيو محمد، وجابرييل هاينز، ومارتين باليرمو.





ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لماتيان، الذي استطاع على مدار فترتين (1996-2001) و(2004-05) أن يحصد سبعة القاب أيضا أبرزها لقبي كوبا ليبرتادوريس (2001 و2001)، ولقب في الإنتركونتيننتال (2000).



