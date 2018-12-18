درجة الحرارة اليوم.. "الأرصاد" تضع روشتة طقس الثلاثاء لـ"الموطنين"

"طقس جيد، تحسن في درجات الحرارة، شديد البرودة ليلا، تحذيرات للمواطنين، حقيقة سقوط أمطار، شبورة مائية"، نصائح وإرشادات تعد بمثابة " روشتة يومية " وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم الثلاثاء، فضلًا عن بشرى سارة للمواطنين بالتحسن التدريجي في درجات الحرارة، واحتمالية استقرار حالة الطقس "جيدة" حتى نهاية الأسبوع، وقضاء الإجازة "الويك إند" في الحدائق والمتنزهات.





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، وحالة الطقس المتوقعة بمحافظات جمهورية مصر العربية، فضلًا عن مفاجأة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس اليوم.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، معتدلًا على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا .

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وبالتزامن مع حالة الطقس شديد البرودة التي تضرب محافظات جمهورية مصر العربية، ورغم سقوط الأمطار على عدد من المحافظات الساحلية، إلا أن رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد في تصريحاته لـ"الفجر"، أن اليوم الثلاثاء سيشهد المواطنين مفاجأة في حالة الطقس.





قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار ستنتهي على السواحل الشمالية ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المحافظات ستشهد استقرارًا في حالة الطقس وتنتهي فرص سقوط الأمطار وسيتحسن المناخ تمامًا.





كما طالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، حفاظًا على سلامتهم.





وحذر عبدالعال قائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والساحلية بضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية خلال قيادتهم خاصة في الصباح الباكر، وتفادي الشبورة المائية من خلال القيادة بحذر وبالسرعة المحددة على الطرق لتجنب الحوادث، فضلًا عن فحص السيارة كاملة قبل السفر لمسافات طويلة.





وأشار عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن الهيئة تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.





ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هيئة الأرصاد تعمل على مدار الـ24 ساعة وتتابع الخرائط أولًا بأول، وفي حالة حدوث أي تقلبات مناخية وسوء حالة الطقس يتم إرسال إخطارات بها في الحالة ونوجه نصائح وتحذيرات للمواطنين عن طريق وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 20

دمنهور 13 21

الإسكندرية 11 20

بلطيم 11 20

مطروح 12 21

السلوم 08 20

سيوة 10 20

بورسعيد 12 21

دمياط 12 20

الزقازيق 13 19

الإسماعلية 10 21

السويس 10 21

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 11 21

نخل 06 19

نويبع 17 21

طابا 13 19

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 11 20

بني سويف 10 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 21

سوهاج 08 20

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 21

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 18 23



