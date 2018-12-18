مدرب الأهلي يفجر مفاجأة عن "خنافة" علي معلول وصالح جمعة

تحدث عادل مصطفى مدرب الأهلي المساعد عن مران المشادة التي حدثت بين علي معلول وصالح جمعة ثنائي المارد الأحمر خلال مشاركتهما في مران المستبعدين عن لقاء النجوم في الدوري العام.





وقال عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كانت هناك تقسيمة صغيرة والجميع يريد الفوز، هذا طبع أي بشر يمارس أي لعبة حتى لو شطرنج".





وتابع: "كان هناك احتكاك طبيعي بين معلول وصالح جمعة في المران ولكن في إطار التمرين، هذا ما يحدث في أي تدريب بشكل طبيعي ولكن البعض هول من الأمر ويرغب في اثارة المشاكل في النادي الأهلي".





واختتم: "لم أوصي بتوقيع أي عقوبة على معلول أو صالح جمعة، الثنائي يحترم بعضه البعض".





الأهلي يهزم النجوم ويقفز للمركز الخامس





واصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية في الأونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدفين نطيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول





سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ننذ البداية بفضل تحركات ناصر ماهر وأمند الشيخ ومحمد شريف، فيما انعدمت خطورة النجوم تماما على مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة ٣١ مرر أحمد الشيخ تمريرة رائعة لمروان محسن الذي لنطلق نحو المرمى، ليضعها من فوق الحارس أحمد سعد محرزا الهدف الأول للأهلي، بعد الهدف هدأ رتم اللعب ولم يشهد أي خطورك من كلا الفريقين لنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.





الشوط الثاني





وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إضاقة الهدف الثاني، لقتل المباراة وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة محققة حيث أهدر وليد أزارو وأحمد الشيخ فرصتين محققتين، فيما شدد صلاح أمين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.





وفي الدقيقة ٩٣ نجح مؤمن زكريا من أضافة الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.





وحافظ فريق الزمالك على صدارته لترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، الذي يأتي في المركز الثاني، بينما يتذيل فريق الإسماعيلي ترتيب الجدول برصيد 13 نقطة في المركز الأخير.







