بعد تعليق السيسي.. "خالد صديق" يكشف سبب وجود غسالات عادية في شقق إسكان العشوائيات



وأضاف "صديق"، في لقاء مع برنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أنهم يحافظون على "الاستدامة"، وعدم تحول هذه المناطق مرة أخرى من خلال خلق إدارات للمناطق الجديدة، وهي شركات تدير هذا المشروع، مثل "الأسمرات"،حيث يقوم رئيس الحي بهذا الدور، وخلق فرص عمل لهم.



وتابع مدير صندوق العشوائيات، أن رئيس حي الأسمرات أطلق مبادرة جديدة، وهي أن الطفل الذي يأتي بـ"كيس زبالة"، يأخذ جنيه مقابله، كما أن رئيس الحي من حقه معاقبة المخالفين، معقبا: "محدش يقول ده غلبان سيبه.. كلمة غلبان سيبه دي بداية الدمار".

ولفت إلى أن كل مشروع يوجد به مركز خدمي، وبه سوق يوجد به كل شيء، ومئات المحلات، ويوجد في حي الأسمرات 295 محل، وحي الأسمرات 3 يوجد به 175 محلًا جديدًا.



وشدد على أنهم كانوا يخططون للانتهاء من العشوائيات في 2019، ولكن ظهرت مناطق جديدة أجلت ذلك، بالإضافة إلى أن البعض يخاف أن يترك مكانه ويذهب إلى مكان أخر نتيجة عدم الثقة، ولكن هذا تغير والمواطنين أصبحوا يطلبون الصندوق بالاسم لحل مشاكلهم، معربا عن فخره بالثقة الموجودة مع المواطنين.



وأكد أن العشوائيات عام 2016، كان عددها 351 منطقة و215 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه سيتم بناء 100 ألف وحدة، والباقي سيتم تأمين الأماكن الموجود بها أسباب تجعل المواطنين في خطر، مثل بناء سد لمنطقة تغرق بالسيول، بدلا من بناء منطقة كاملة لهم.



وأشار إلى أن مشروع "المحروسة 2" جاهز، ولكن لم يتم افتتاحه بسبب "ديفوهات بسيطة" في التأثيث.

وعلق على وجود "غسالة عادية"، في هذه المباني، والتي علق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إن هذه هي أفضل حال بالنسبة لهم، لأن الغسلة في الغسالة العادية تتكلف 2 جنيها، ولكن الأوتوماتيك تكلفهم أكثر، ووزارة التضامن "قالوا عايزين دي أفضل".

قال خالد صديق، مدير صندوق العشوائيات، إن عملهم ليس التطوير العمراني فقط، ولكن تطوير حياة كاملة، وعندما يدخلون أي منطقة يعملون على ثلاثة محاور، أحدهم التطوير العمراني.