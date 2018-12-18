ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبد الرحمن أبو زهرة: أنا ناصري وعلمت بخبر وفاة عبد الناصر وأنا أشاهد فيلم في السينما

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
عبد الرحمن أبو زهرة: أنا ناصري وعلمت بخبر وفاة عبد الناصر وأنا أشاهد فيلم في السينما
عبد الرحمن أبو زهرة
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" إنه ناصري جداً وينتمي إلى الزعيم جمال عبد الناصر بشدة، مضيفا أن الرئيس عبد الناصر كان يمثل له كل شئ، لأنه رد إلى الشعب المصري كرامته، ورفع شعار "ارفع رأسك يا مصري" يدعو إلى الوطنية والقخر. 

وأشار أبو زهرة، إلى أن نجل عبد الناصر قال لى ان والدى احبك بشدة وكان ينوى ان يكرمنك قبل وفاته ، وقامت بالتمثيل فى مسرحية تلميذ الشيطان وكان الرئيس عبد الناصر حاضر

وأوضح أبو زهرة أن الرئيس عبد الناصر كان يحفز الشباب وعندما قام بالسلام عليه لم يستطع أن ينظر إلى عينه لأنه شخصية شامخة، وعند وفاة عبد الناصر كنت اشاهد فيلم فى سينما ريفولى وأثناء الفيلم تم إذاعة خبر وفاة عبد الناصر وبكيت بشدة وأنهارت، وكانت الجنازة مهولة، وأن عبد الناصر حقق إنجازات كبيرة منها السد العالي وتظاميم القناة وعاد بالحقوق إلى أصحابها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي