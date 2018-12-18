عبد الرحمن أبو زهرة: أنا ناصري وعلمت بخبر وفاة عبد الناصر وأنا أشاهد فيلم في السينما

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" إنه ناصري جداً وينتمي إلى الزعيم جمال عبد الناصر بشدة، مضيفا أن

الرئيس عبد الناصر كان يمثل له كل شئ، لأنه رد إلى الشعب المصري كرامته، ورفع شعار "ارفع رأسك يا مصري" يدعو إلى الوطنية والقخر.

وأشار أبو زهرة، إلى أن نجل عبد الناصر قال لى ان والدى احبك بشدة وكان ينوى ان يكرمنك قبل وفاته ، وقامت بالتمثيل فى مسرحية تلميذ الشيطان وكان الرئيس عبد الناصر حاضر

وأوضح أبو زهرة أن الرئيس عبد الناصر كان يحفز الشباب وعندما قام بالسلام عليه لم يستطع أن ينظر إلى عينه لأنه شخصية شامخة، و

عند وفاة عبد الناصر كنت اشاهد فيلم فى سينما ريفولى وأثناء الفيلم تم إذاعة خبر وفاة عبد الناصر وبكيت بشدة وأنهارت، وكانت الجنازة مهولة، وأن عبد الناصر حقق إنجازات كبيرة منها السد العالي وتظاميم القناة وعاد بالحقوق إلى أصحابها.