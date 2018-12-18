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بشكتاش التركي يعلن فسخ تعاقده مع بيبي

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:38 ص
بشكتاش التركي يعلن فسخ تعاقده مع بيبي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادى بشكتاش التركى، رحيل البرتغالى بيبى مدافع الفريق بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، دون الانتظار حتى نهاية تعاقده مع النادى.

ووجه بشكتاش الشكر لبيبى فى بيان رسمى، على الفترة التى قضاها فى صفوف النادى التركى منذ انضمامه فى 2017 قادمًا من ريال مدريد الإسبانى.

جاء ذلك بعد تأكيد توصل النادى واللاعب البرتغالى لاتفاق لفسخ التعاقد وديًا، على خلفية المشاكل المادية التى يعانى منها النادى.

ولم يكشف بيبى عن وجهته المقبلة، بعد أن خاض 52 مباراة بقميص بشكتاش سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.

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