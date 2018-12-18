عبد الرحمن أبو زهرة لـ"واحد من الناس": السادات من أذكى الشخصيات واختلفت معه فى كامب ديفيد والتطبيع (فيديو)
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:35 ص
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قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أثناء حلوله ضيفًا على الاعلامى عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "النهار" إن الرئيس السادات من اذكى الشخصيات، وكان لديه وزير إعلام مخضرم كعبد القادر حاتم، حيث شارك الأخير في هذه العملية الهامة فى خداع العالم وخطة الخداع الاستراتيجي قبل حرب اكتوبر بـأن الجيش المصري لن يحارب.
وأضاف: "أنا عملت مسرحية فى العراق وقمنا بتحذير الرئيس السادات بأنه لا يجب أن نتصالح مع إسرائيل قبل كامب ديفيد" مؤكدً أنه يقف ضد التطبيع".
وأضاف أبو زهرة: "أنا بعد نكسة 67 عزفت عن العمل، حتى عدنا مرة أخرى مع العبور، وعبد الناصر كان له دور مهم فى العبور على الرغم من وفاته".
وأشار أبو زهرة إلى انضمامه إلى حزب التجمع وطلع عليا للأسف إني شيوعي وكنت ممنوع من العمل كممثل وكان هذا الامر شهيًا وكنت سأقوم ببيع السفرة الخاص بي، ولكن جاءتني أعمال من الخارج.
وأوضح أبو زهرة،: "أنا متدين ولكني كنت اميل الى اليسار وعندما عدت من الخارج تم التحقيق معى، وعندما عدت الى مبنى التلفزيون كان كرم مطاوع وسهير المرشدي أول من قابلتهم وضحكت معهم بشأن خبر القبض على أبو زهرة وكرم مطاوع واسمى الأول في الـأفيش.
وأضاف أبو زهرة: "أنا بعد نكسة 67 عزفت عن العمل، حتى عدنا مرة أخرى مع العبور، وعبد الناصر كان له دور مهم فى العبور على الرغم من وفاته".
وأشار أبو زهرة إلى انضمامه إلى حزب التجمع وطلع عليا للأسف إني شيوعي وكنت ممنوع من العمل كممثل وكان هذا الامر شهيًا وكنت سأقوم ببيع السفرة الخاص بي، ولكن جاءتني أعمال من الخارج.
وأوضح أبو زهرة،: "أنا متدين ولكني كنت اميل الى اليسار وعندما عدت من الخارج تم التحقيق معى، وعندما عدت الى مبنى التلفزيون كان كرم مطاوع وسهير المرشدي أول من قابلتهم وضحكت معهم بشأن خبر القبض على أبو زهرة وكرم مطاوع واسمى الأول في الـأفيش.
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