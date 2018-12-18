عبد الرحمن أبو زهرة لـ"واحد من الناس": السادات من أذكى الشخصيات واختلفت معه فى كامب ديفيد والتطبيع (فيديو)



وأوضح أبو زهرة،: "أنا متدين ولكني كنت اميل الى اليسار وعندما عدت من الخارج تم التحقيق معى، وعندما عدت الى مبنى التلفزيون كان كرم مطاوع وسهير المرشدي أول من قابلتهم وضحكت معهم بشأن خبر القبض على أبو زهرة وكرم مطاوع واسمى الأول في الـأفيش.









وأضاف: "أنا عملت مسرحية فى العراق وقمنا بتحذير الرئيس السادات بأنه لا يجب أن نتصالح مع إسرائيل قبل كامب ديفيد" مؤكدً أنه يقف ضد التطبيع".وأضاف أبو زهرة: "أنا بعد نكسة 67 عزفت عن العمل، حتى عدنا مرة أخرى مع العبور، وعبد الناصر كان له دور مهم فى العبور على الرغم من وفاته".وأشار أبو زهرة إلى انضمامه إلى حزب التجمع وطلع عليا للأسف إني شيوعي وكنت ممنوع من العمل كممثل وكان هذا الامر شهيًا وكنت سأقوم ببيع السفرة الخاص بي، ولكن جاءتني أعمال من الخارج.