محمد يوسف: لاسارتي لم يتدخل في تشكيل الأهلي أمام النجوم

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي لم يتدخل في النواحي الفنية خلال مباراة النجوم.





وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "هدف مروان محسن الأول في مرمى النجوم جعل المساحات تتواجد ودفعت المغربي وليد أزارو لاستغلال تلك المساحات"





وأضاف: " سعيد بعودة مؤمن زكريا ونجهزه للمرحلة المقبلة وهناك أكثر من لاعب آخر نجهزه الا ان الثلاثي صلاح محسن ومحمد نجيب وسعد سمير لن يشاركوا أمام بطل إثيوبيا في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا".





الأهلي يهزم النجوم بهدفين ويقفز للمركز الخامس





وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفي مروان محسن ومؤمن زكريا، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، وصعد إلى المركز الخامس.





وواصل الأهلي سلسلة نتائجه الإيجابية في الأونة الأخيرة بعدما حقق الفوز على النجوم بهدفين نطيفين، في المباراة التي أقيمت على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





سيطر الأهلي على مجريات اللقاء ننذ البداية بفضل تحركات ناصر ماهر وأمند الشيخ ومحمد شريف، فيما انعدمت خطورة النجوم تماما على مرمى علي لطفي حارس الفريق الأحمر.





ومع حلول الدقيقة ٣١ مرر أحمد الشيخ تمريرة رائعة لمروان محسن الذي لنطلق نحو المرمى، ليضعها من فوق الحارس أحمد سعد محرزا الهدف الأول للأهلي.





بعد الهدف هدأ رتم اللعب ولم يشهد أي خطورك من كلا الفريقين لنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إضاقة الهدف الثاني، لقتل المباراة وأتيحت لمهاجميه أكثر من فرصة محققة حيث أهدر وليد أزارو وأحمد الشيخ فرصتين محققتين، فيما شدد صلاح أمين كرة قوية من ضربة حرة مباشرة لكنها مرت بقليل بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.





وفي الدقيقة ٩٣ نجح مؤمن زكريا من أضافة الهدف الثاني للأهلي لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٣ نقطة ليقفز للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النجوم عند ١٧ نقطة في المركز السابع عشر.



