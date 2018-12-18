جمال عبدالرحيم: النيابة تتحفظ على 3 متهمين بالاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة اليوم، في تحقيقات نيابة قصر النيل، اتهموا محيى الدين عبيد نقيب الصيادلة ورانيا صقر عضو مجلس النقابة وفايز شطا مدير عام النقابة و7 بلطجية من أفراد الأمن الإداري، بالاعتداء عليهم بالضرب والإتلاف العمدي لكاميرات التصوير والهواتف المحمولة الخاصة بهم، واحتجازهم بمقر النقابه أكثر من ساعتين.





وقامت النيابة مساء اليوم بإجراء معاينة لموقع الأحداث، وتحفظت على 3 متهمين من أفراد الأمن الإداري بعد تعرف الزملاء عليهم في النيابة.





وكانت بدأت نيابة قصر النيل، سماع أقوال الزملاء الصحفيين المُصابين في اعتداء الصيادلة عليهم بمقر النقابة، اليوم، وقامت النيابة في تمام الساعة الثامنة و30 دقيقة بالتوجه لمقر نقابة الصيادلة؛ لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء، ويُنتظر أن تستمر التحقيقات حتى الساعات الأولى من صباح غد.





يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".





وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.





جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.