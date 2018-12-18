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البابا تواضروس: "المعارضة" كلمة لا وجود لها داخل الكنيسة (فيديو)

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
البابا تواضروس: المعارضة كلمة لا وجود لها داخل الكنيسة (فيديو)
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
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داليا الحسين
 
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أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن "المعارضة" كلمة لا وجود لها داخل الكنيسة ولكن هناك مكان لتعدد الآراء في مسألة بعيدة عن العقيدة مثل الإجراءات الكنسية.

وأضاف تواضروس، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc"، أنه يجب المناقشة بروح البابا، بمعنى أنه لا يجب أن يكون هناك جبهة معارضة داخل الأسرة الواحد.


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