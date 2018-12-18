تكريم الممثل الأمريكي جيف بريدجز عن مشواره الفني في حفل "جولدن جلوب"





أعلنت "رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب" أمس الإثنين، عن تكريمها للممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار، جيف بريدجز، وذلك في حفل جوائز "جولدن جلوب" المقبل.





وسينال بريدجز، البالغ من العمر 69 عاما، جائزة "إنجاز العمر" عن مجمل أفلامه السينمائية، ومن أشهرها "True Grit" و"The Big Lebowski" و"Arlington Road".





وتحمل الجائزة التكريمية اسم المخرج الراحل، سيسيل دي ميل، وهي جائزة سنوية تمنح لشخص كان له تأثير دائم في عالم السينما والأفلام.

وتم ترشيح جيف بريدجز لخمس جوائز "جولدن جلوب"، بينما فاز بالأوسكار مرة واحدة عن دوره كنجم موسيقى الريف الذي أفل نجمه في فيلم "Crazy Heart"، من إنتاج عام 2009.

وقال رئيس "رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب"، ميهير تاتنا، في تصريح له، إن أعمال جيف بريدجز الفنية، ظلت تستحوذ على قلوب وعقول الجماهير من مختلف الأجيال، لأكثر من 6 عقود.

وسيتسلم جيف بريدجز جائزة "إنجاز العمر" في حفل "غولدن غلوب"، المقام في 6 يناير المقبل، في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

يذكر أنه نال جائزة سيسيل دي ميل لـ "إنجاز العمر"، العديد من مشاهير هوليوود، من أبرزهم، الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، وجورج كلوني، وروبرت دي نيرو، وأودري هيبورن، وهاريسون فورد، وميريل ستريب.



