البابا تواضروس يوضح شروط الطلاق. ويؤكد: الزواج قرار خطير لأي إنسان في أي دين (فيديو)









وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "الزواج" بأنه قرار خطير لأي إنسان وفي أي دين، حيث إنه يُعد ربط إنسان بحياة إنسان آخر حتى نهاية العمر، وهذا شيء ليس سهل، موضحًا أن الزواج يساوي قرار الحرب بالنسبة للدول، وهذا التوضيح يدل فقط على مدى الخطورة".وقال تواضروس، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "dmc"، إنه يجب توفير كل عوامل نجاح الزواج والذي يحتاج إلى تفكير جيد، بمعنى أن يكون فكر الزوج والزوجة متقارب، والسن والأسرتين أيضًا، مؤكدا أن الكنيسة القبطية تشدد على أنه لابد للزوجين أن يكونا قبطيان أرثوذكسي، لكي يكون فكرهم واحد، وهذا غير قابل للتغير، معلقًا: "ده جزء من تنظيم الحياة، توافق فكري وثقافي ونفسي عشان نجاح الزواج".وشدد على أن رابطة الزواج في المفهوم الكنسي لا تنتهي سوى بالموت أو ارتكاب الزنا، مؤكدًا أنها من الأمور الثابتة.ولفت إلى أن هناك اختلاف بين بطلان الزواج، ومفهوم الطلاق، موضحا: " بطلان الزواج يحدث إذا اكتشفنا مثلًا أن الزوجين أخوات.. وهو مثال بعيد عن المنطق أو لديه مرض يمنعه من استكمال الزيجة ولم يخبر زوجته لأنه يحسب غش".وأشار إلى أن الزواج في المفهوم الكنيسي ثلاثة أطراف الزوج والزوجة والمسيح، وهذه الرابطة الثلاثية لا يمكن حلها إلا بالموت والزنا بمعنى أنه لم يعدوا ثلاثة.ونوه إلى أنه بعد تولي منصب البابا لم يعد لديه وقت للوجود مع الأطفال رغم محبتهم لهم، متابعًا: "حرصت على تقديم حكايات تربوية لهم وتوصيل المفاهيم الإنسانية إلى الأطفال".