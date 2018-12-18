"جريمة بشعة".. شاب يتحرش بـ"طالبة" جنسيا أثناء درس خصوصي في الدقهلية



وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "كريم.م.م" 18 عامًا، طالب، ومقيم بسندوب بدائرة قسم ثان المنصورة، يفيد بتحرش "أحمد.ع.ا" 28 عامًا، حاصل على ليسانس الأداب، ومقيم في سندوب، بالتحرش بنجلة عمته أثناء حصولهم درس خصوصي.



وقال الشاكي في محضر الشرطة، إن تحرش بنجلة عمته داخل منزلهم الكائن بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة أثناء إعطائهم درس خصوصي.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللآزمة والتى أسفرت عن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



تحرش شاب حاصل على ليسانس الأداب بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء الإثنين، جنسيًا بطالبة بالمرحلة الثانوية أثناء حصولها على درس خصوصي بمنزل خالها.