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مع الذكرى 8 للثورة التونسية.. اندلاع احتجاجات ليلية بالرقاب

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:01 ص
مع الذكرى 8 للثورة التونسية.. اندلاع احتجاجات ليلية بالرقاب
صورة أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
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إنطلقت تحركات ليلية بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد منذ قليل، قام من خلالها المحتجون بإشعال الإطارات المطاطية في ساحة الشهداء.

و تأتي الإحتجاجات، للمطالبة بتفعيل مخرجات الجلسة الوزارية المنعقدة في الرقاب في 15 ديسمبر 2017، وحلحلة المشاريع المعطلة بما في ذلك مركز امتحانات تعليم السياقة.

ويذكر بأن الإحتجاجات بالرقاب، تتزامن مع الذكر الثامنة من اندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية، التي بدأت من ولاية سيدي بو زيد إثر حرق محمد البوعزيزي لنفسه.
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