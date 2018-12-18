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The Mule يحقق 17 مليون دولار في 3 أيام بـ أمريكا

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:06 ص
The Mule يحقق 17 مليون دولار في 3 أيام بـ أمريكا
The Mule
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الفجر الفني
 
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استطاع فيلم The Mule أن يحصد 17 مليون و 210 آلاف دولار كإيرادات  في خلال 3 أيام من طرحه  يوم 14 ديسمبر الجارى في الولايات المتحدة فقط إلى الآن، ومن المقرر أن يصل إلى حوالى 17 دولة حتى شهر مارس المقبل.


The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، وإنتاج وارنر برزر، وبطولة برادلى كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، ماني مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمي.

الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث في مجال الزراعة، البالغ من العمر 90 عامًا، والناجى من الحرب العالمية الثانية، أثناء نقله 3 ملايين دولار من الكوكايين عبر ميشيغان إلى اتحاد للمخدرات المكسيكي.
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