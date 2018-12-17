النني يعلق على مواجهة باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي





أكد محمد النني نجم وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على تفائله بمواجهة باتي بوريسوف في دور ال32 من الدوري الأوروبي.





وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام: "سنواجه باتي بوريسوف الذي تغلبنا عليه في الذهاب بنتيجة 4-2 بينما فزنا عليه 6-0 على ملعبنا في دور المجموعات بالموسم الماضي".





وكان محمد النني قد سجل هدفًا رائعًا في فوز أرسنال على باتي بوريسوف البيلاروسي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي النسخة الماضية.





وسيكون لقاء الذهاب بين باتي بوريسوف وأرسنال على ملعب بطل الدوري البيلاروسي يوم 14 فبراير المقبل بينما مباراة الإياب على الإمارات في انجلترا يوم 21 فبراير.





ويسعى فريق أرسنال بقيادة المدرب المميز أوناي إيمري أن يتخطى عقبة باتي بوريسوف للتأهل للدور التالي من اليورباليج والمنافسة على اللقب الغائب عن جدران ملعب الإمارات منذ فترة.



