أحمد سمير: تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي خطوة عملاقة جدا

الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنمسا تهدف لتقوية أوجه التعاون في مختلف المجالات.









قال الإعلامي أحمد سمير، إن تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي خطوة عملاقة جدًا، ومن المنتظر أن تبدأ مصر في التصدير للخارج خلال عام 2019.وأشاد "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن مصر ستتحول لمركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة بما يتوافر لديها من بنية تحتية، مشددًا على أن قطاع البترول من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزات استثماراته 14 مليار دولار.وتابع، أننا مقبلين على مستقبل واعد جدًا، وسوف تشهد 2019 نقلة نوعية في مجال البترول والغاز بشكل كبير.على جانب أخر، أكد أن علاقات مصر مع أغلب دول العالم تطورت بشكل كبير، واستطاعت مصر إعادة صياغة طبيعة علاقتها مع شراكها الأوروبيين، وزيارة