نجم العين الإماراتي: نحمل على عاتقنا تشريف الكرة العربية أمام ريفير بليت
الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:52 م
وكالات
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قال لاعب فريق العين ريان يسلم إن فريقه بات يحمل لواء الكرة العربية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد خروج الترجي التونسي في الجولة الماضية وأنهم يدركون أنهم أصبحوا لا يمثلون الإمارات فحسب بل يقع على عاتقهم تشريف الكرة العربية في مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني.
وأكد ريان في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "نحن لا نمثل أنفسنا في هذه البطولة وإنما كل الوطن العربي، ليس من السهل أن تلعب في كل يومين أمام فرق قوية، ولكن الروح والعزيمة التي تدفعنا، ساعدتنا في عملية الاستشفاء السريع.
وحول معرفته بفريق ريفير بليت الارجنتيني، قال: "سنواجه فريقاً كبيراً وعالمياً وهذا سيكون دافعنا لتقديم أفضل مستوى لدينا، نثق في أن الجماهير لن تخذلنا في هذه المباراة وستكون كما العهد دائماً.
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