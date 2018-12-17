ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم العين الإماراتي: نحمل على عاتقنا تشريف الكرة العربية أمام ريفير بليت

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:52 م
نجم العين الإماراتي: نحمل على عاتقنا تشريف الكرة العربية أمام ريفير بليت
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
قال لاعب فريق العين ريان يسلم إن فريقه بات يحمل لواء الكرة العربية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد خروج الترجي التونسي في الجولة الماضية وأنهم يدركون أنهم أصبحوا لا يمثلون الإمارات فحسب بل يقع على عاتقهم تشريف الكرة العربية في مواجهة ريفير بليت الأرجنتيني.

وأكد ريان في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "نحن لا نمثل أنفسنا في هذه البطولة وإنما كل الوطن العربي، ليس من السهل أن تلعب في كل يومين أمام فرق قوية، ولكن الروح والعزيمة التي تدفعنا، ساعدتنا في عملية الاستشفاء السريع.

وحول معرفته بفريق ريفير بليت الارجنتيني، قال: "سنواجه فريقاً كبيراً وعالمياً وهذا سيكون دافعنا لتقديم أفضل مستوى لدينا، نثق في أن الجماهير لن تخذلنا في هذه المباراة وستكون كما العهد دائماً.

المزيد عن: مونديال الأندية ريفر بليت العين الترجي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
-
x
15:30
-
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي