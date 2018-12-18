البابا تواضروس: بعد حادث دير أبو مقار أوقفنا استقبال طالبي الرهبنة الجدد لمدة عام (فيديو)



وأضاف "تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه طلب من السيدات الالتزام بملابس مناسبة أثناء زيارات الدير؛ لأن الزيارات إلى الدير تكون من أجل اكتساب البركة.



وأضاف أنه طالب بإغلاق الأديرة مرة في السنة سواء جزئي أو كلي، منوها إلى أن المصريين يرغبون في زيارة الأديرة بصفة مستمرة كتجديد وفرحة.











قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه بعد أحداث دير أبو مقار قرر وقف استقبال طالبات الرهبنة الجدد لمدة عام كامل، معلقا: " حتى نلتقط الأنفاس".