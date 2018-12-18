"ضربوه بمية نار".. السجن 7 سنوات لمالك مدارس وعاطل لشروعهما في قتل شخص بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كلً من المستشارين مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن 7سنوات لصاحب مدارس وعاطل لشروعهم في قتل المجني عليه " ع.ال.م" بإلقاء مادة كاوية على وجهه.



وتعود القضية رقم 9205 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العطارين والمقيدة برقم 4386 كلي شرق عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد بقيام شخصين بإلقاء مادة حارقة على المجني عليه بأحد شوارع دائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة العطارين، عن قيام كل من المدعو "م.خ.إ" صاحب مدارس و"أ.م.م" عاطل بمراقبة المجني عليه "ع.ال.م" تاجر ومتابعة تحركاته والأماكن التي يتردد عليها وأعدوا كمية كبيرة من مادة كيميائية كاوية "مياه نار" وفي حال مروره بشارع صلاح سالم بدائرة قسم العطارين قاموا بإلقاء المادة الكاوية على وجهه محدثين إصابته التي أدت إلى تشويه وجه المجني عليه وذلك بسبب رغبة المتهم الأول في إجبار المجني عليه على التنازل عن منزل يملكة وبيعه له بثمن بخس فقرر الانتقام منه باشتراك المتهم الثاني.



وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية فأصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.

