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عمرو أديب لـ"العرب": لا تذهبوا للسياحة في تركيا.. "الدنيا مضقتش"

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
عمرو أديب لـالعرب: لا تذهبوا للسياحة في تركيا.. الدنيا مضقتش
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين والسعوديين والإماراتيين وغيرهم من العرب، ألا يتوجهوا لتركيا بغرض السياحة، قائلا: "لا تذهبوا للسياحة في تركيا".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هى الدنيا ضاقت، مفيش غير تركيا.. روحوا القاهرة، لبنان، دبي، ليه بنديهم ريق حلو".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدفه هدم الدول العربية، مضيفا: "عايز يجيب الدول العربية الأرض.. نروحلهم ليه".
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