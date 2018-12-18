عمرو أديب يعقد مقارنة بين بشار الأسد وحسني مبارك



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية " المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، "بشار الأسد ضحى بسوريا كلها عشان يفضل موجود.. وقال يا أنا يا الشعب، وفعلا الشعب هو اللي مشي فيه منه اللي مات واللي هاجر".



وتابع: "لو مبارك عمل زي بشار في 2011 كان الوضع اتغير، ولكن مبارك قرر يسيب كل حاجة ويمشي".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوريا، مشيرا إلى أن البشير وصل إلى سوريا على متن طائرة روسية.