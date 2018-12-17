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اليمن.. بدء تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة وموانئها

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:12 م
اليمن.. بدء تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة وموانئها
الحرب في اليمن
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وكالات
 
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دخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها ابتداء من الساعة 12:00 من فجر الثلاثاء.

 

وكانت قد أصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف أطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتداء من صباح الثلاثاء.

 

ويشمل إيقاف إطلاق النار في محافظه ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

 

وستشرف لجنة تنسيق دولية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

وأوضحت الأمم المتحدة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.

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