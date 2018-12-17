إبراهيموفيتش يوجه صدمة قوية لـ ميلان

قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، البقاء مع ناديه وعدم الرحيل منه خلال الفترة المقبلة.





وسبق أن كتب إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أكد فيها استمراره مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي خلال الفترة المقبلة.





وأظهر ميلان الإيطالي اهتماما بالتعاقد مع إبراهيموفيتش في يناير المقبل، لتعزيز الصفوف الهجومية للروسونيري، ولكن يبدو أن المسألة ستكون صعبة خاصة بعد إصرار إبراهيموفيتش على البقاء مع ناديه الأميركي.



