ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إبراهيموفيتش يوجه صدمة قوية لـ ميلان

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:10 م
إبراهيموفيتش يوجه صدمة قوية لـ ميلان
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
قرر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، البقاء مع ناديه وعدم الرحيل منه خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن كتب إبراهيموفيتش تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أكد فيها استمراره مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي خلال الفترة المقبلة.

وأظهر ميلان الإيطالي اهتماما بالتعاقد مع إبراهيموفيتش في يناير المقبل، لتعزيز الصفوف الهجومية للروسونيري، ولكن يبدو أن المسألة ستكون صعبة خاصة بعد إصرار إبراهيموفيتش على البقاء مع ناديه الأميركي.

وكان إبراهيموفيتش لاعبًا في صفوف نادي ميلان في الفترة من عام 2010حتى عام 2012، ثم انتقل بعد ذلك لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
المزيد عن: ميلان الايطالي لوس أنجلوس جالاكسي باريس جيرمان الفرنسي إبراهيموفيتش
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
0
x
22:00
0
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
أتلانتا
1
x
21:30
1
لاتسيو
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
2
x
19:00
0
النجوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
17:20
3
القادسية