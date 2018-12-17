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"تميم بن حمد" أول أمير بدرجة بلياتشو (فيديو)

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 11:12 م
تميم بن حمد أول أمير بدرجة بلياتشو (فيديو)
تميم بن حمد
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كساب أحمد
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يسخر من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تحت اسم "تميم أول أمير بدرجة بلياتشو"، مضيفًا أن "تميم" تحول من أمير حاكم دولة، لمادة خصبة للسخرية، ومن الصعب مناقشة دعمه للإرهاب بعد تغلب الكوميديا على أخباره.

وأضاف التقرير، أن حالة "تميم" العقلية تؤثر أيضًا على تعامله مع الرؤساء، حيث تعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحراجه أكثر من مرة أثناء الحديث معه، ولم يقتصر الأمر على الرئيس الأمريكي، ولكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا تعمد إزلاله في العديد من المواقف، حيث قدم مساعدي السفراء ومديري البلديات عليه، وجعله يقف معهم في الطابور.

وأشار إلى أن "التوهان" أصبح السمة الرئيسية لخطابات "تميم" السياسية، خاصة انه يخطئ كثيرًا في خطابته السياسية، وفضائية "الجزيرة" نفسها لم تهتم بخطابه لدرجة قطع كلمته بعد 30 ثانية.
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