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عاجل.. الحكومة اليمنية تأمر بوقف إطلاق النار في الحديدة

الإثنين 17/ديسمبر/2018 - 10:59 م
عاجل.. الحكومة اليمنية تأمر بوقف إطلاق النار في الحديدة
أرشيفية
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وكالات
 
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أصدرت الحكومة الشرعية اليمنية أوامر بإيقاف أطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة صباح الثلاثاء.

 

ويشمل إيقاف إطلاق النار في محافظه ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.

 

وستشرف لجنة تنسيق دولية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

وأوضحت الأمم المتحدة أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستباشر عملها لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد إلى واقع ملموس على الأرض.

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