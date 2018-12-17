جمال عبد الرحيم: الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة أمر مؤسف

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رفض الكاتب جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حديث الدكتورة رانيا صقر، عضو النقابة العامة للصيادلة، عن أن الصحفيين هم من أفتعلوا أزمة باستفزازهم والتصرف بأسلوب غير مهذب بنقابة الصيادلة، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول أن تتحدث عن الصحفيين بهذه الطريقة، وعليها أن تعتذر عما قالته"، إلا أن "صقر" رفضت الإعتذار قائلة: "أنا مقولتش كدا".



وأضاف "عبد الرحيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الزملاء الصحفيين كانوا يؤدون عملهم الطبيعي بتكليف من صحفهم ونقابة الصحفيين، لماذا يتم الاعتداء عليهم، معتبرًا أن الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة أثناء أداءهم عملهم أمر مؤسف.



ونوه، إلى أن هناك 4 صحفيين وصحفيات بهم إصابات، وتم تحرير محاضر بقسم قصر النيل، لافتًا إلى أنه في طريقه لنيابة قصر النيل لحضور التحقيقات مع الصحفيين والاستماع لأقوالهم، مشيرًا إلى أن المادة 180 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد ينص على معاقبة من يتعدى على الصحفيين أثناء تأدية عملهم بالحبس والغرامة، وسوف تطبق هذه المادة على من اعتدوا على الصحفيين بنقابة الصيادلة، فضلًأ عن الإعتداء البدني، والإصابات التى لحقت بهم، والتقارير الطبية التى سوف تقدم للنيابة.



ونوه، إلى أنه سيكلف المستشار القانوني بالنقابة لمتابعة حلقة البرنامج للتأكد من تصريحها، وسيتقدم ببلاغ ضدها للنائب العام يتهمها فيه بإهانة الصحفيين.







